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РИА Новости
Единый день голосования

Медведев заявил об улучшении позиций ЕР во многих регионах

15:31 09.09.2019 (обновлено: 15:38 09.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© POOL
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" продемонстрировала на прошедших 8 сентября выборах убедительный результат, по многим регионам позиции улучшены, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Медведев посетил региональное отделение партии в Петербурге. По его словам, ЕР на муниципальных выборах получила приблизительно 85%, это улучшило имевшуюся картину.
"Действительно, партия продемонстрировала очень хороший результат. Действительно, это убедительный результат. Он свидетельствует о доверии наших граждан. По многим регионам ситуацию, представительство наша партия улучшила", - сказал он.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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