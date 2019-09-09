Медведев заявил об улучшении позиций ЕР во многих регионах

Медведев посетил региональное отделение партии в Петербурге. По его словам, ЕР на муниципальных выборах получила приблизительно 85%, это улучшило имевшуюся картину.

"Действительно, партия продемонстрировала очень хороший результат. Действительно, это убедительный результат. Он свидетельствует о доверии наших граждан. По многим регионам ситуацию, представительство наша партия улучшила", - сказал он.