Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:31Z
https://ria.ru/20190909/1558494140.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево

15:31 09.09.2019
2911
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели девочки из ясельной группы детского сада в Краснодаре после падения на нее дерева, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В понедельник днем прокуратура сообщила, что в 10.20 мск на территории детского сада №48 на улице Красной, 167 в Краснодаре во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадали двое детей и воспитательница. Сообщалось, что один из малышей находился в тяжелом состоянии, надзорное ведомство объявило о начале прокурорской проверки. Позднее прокуратура сообщила, что одна из пострадавших девочек от полученных травм скончалась.
Игра на фортепиано
23 мая, 15:36РИА Новости
В Костромской области на девочку в детсаду упало пианино
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - заявила Петренко.
Она добавила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.
"Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию)", - подчеркнула Петренко.
Детский сад. Архивное фото
13 сентября 2018, 12:20РИА Новости
На Урале девочка получила разрыв селезенки во время игры в детсаду
000651
Обсудить 0
Светлана ПетренкоСледственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК
Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Лента
новостей
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Детский сад
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Лента новостейМолния