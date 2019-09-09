В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево

В понедельник днем прокуратура сообщила, что в 10.20 мск на территории детского сада №48 на улице Красной, 167 в Краснодаре во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадали двое детей и воспитательница. Сообщалось, что один из малышей находился в тяжелом состоянии, надзорное ведомство объявило о начале прокурорской проверки. Позднее прокуратура сообщила, что одна из пострадавших девочек от полученных травм скончалась.