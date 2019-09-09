В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели девочки из ясельной группы детского сада в Краснодаре после падения на нее дерева, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В понедельник днем прокуратура сообщила, что в 10.20 мск на территории детского сада №48 на улице Красной, 167 в Краснодаре во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадали двое детей и воспитательница. Сообщалось, что один из малышей находился в тяжелом состоянии, надзорное ведомство объявило о начале прокурорской проверки. Позднее прокуратура сообщила, что одна из пострадавших девочек от полученных травм скончалась.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - заявила Петренко.
Она добавила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела.
"Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию)", - подчеркнула Петренко.
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