Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Москвой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля "занозой" в отношениях Москвы и Парижа.

Мосгорсуд в августе изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он был помещен под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последнего перевели под домашний арест в апреле. В начале лета президента России Владимира Путина спросили в ходе ПМЭФ, почему тогда и Дельпаля не выпустили из СИЗО. Президент ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних есть дом в Москве, а у других нет". После этого семья Дельпаля специально купила квартиру в столице.

Ле Дриан отметил, что вопрос Дельпаля неоднократно затрагивался на встречах с российскими коллегами.

"Мы считаем, что ситуация с нашим гражданином была неудовлетворительная, его содержание не соответствовало удовлетворительным для нас аспектам, поэтому мы и далее будем внимательно относиться к тому, чтобы основные права господина Дельпаля соблюдались ... Я об этом говорил с господином Лавровым", - заявил он по итогам переговоров в формате "2+2" министров иностранных дел и обороны России и Франции.