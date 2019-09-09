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РИА Новости

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Москвой

15:25 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля "занозой" в отношениях Москвы и Парижа.
Мосгорсуд в августе изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он был помещен под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последнего перевели под домашний арест в апреле. В начале лета президента России Владимира Путина спросили в ходе ПМЭФ, почему тогда и Дельпаля не выпустили из СИЗО. Президент ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних есть дом в Москве, а у других нет". После этого семья Дельпаля специально купила квартиру в столице.
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Ле Дриан отметил, что вопрос Дельпаля неоднократно затрагивался на встречах с российскими коллегами.
"Мы считаем, что ситуация с нашим гражданином была неудовлетворительная, его содержание не соответствовало удовлетворительным для нас аспектам, поэтому мы и далее будем внимательно относиться к тому, чтобы основные права господина Дельпаля соблюдались ... Я об этом говорил с господином Лавровым", - заявил он по итогам переговоров в формате "2+2" министров иностранных дел и обороны России и Франции.
"Я говорил, что это такой шип, заноза в наших отношениях", - добавил он.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokПетербургский международный экономический форум (фонд)Жан-Ив Ле ДрианМосковский городской судМИД Франции‎Владимир ПутинМоскваФранцияРоссияВ мире
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