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РИА Новости

В Марий Эл бывший сотрудник полиции организовал сеть интернет-казино

15:17 09.09.2019
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© Depositphotos / georgejmclittleЧеловек играет в онлайн-казино
Человек играет в онлайн-казино
© Depositphotos / georgejmclittle
Человек играет в онлайн-казино. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями будут судить за организацию незаконных азартных игр в интернет-казино в Марий Эл, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, местный житель, ранее работавший в оперативном подразделении по борьбе с экономическими преступлениями полиции и знавший всю систему организации азартных игр, привлек трех своих знакомых для создания сети интернет-казино в девяти помещениях города Йошкар-Олы и одно – в городе Звенигово. С апреля 2018 по январь 2019 года в результате незаконной организации и проведения азартных игр участники организованной группы получили свыше 7,5 миллиона рублей.
"В отношении четверых мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр … с извлечением дохода в особо крупном размере). Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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