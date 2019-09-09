В Марий Эл бывший сотрудник полиции организовал сеть интернет-казино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями будут судить за организацию незаконных азартных игр в интернет-казино в Марий Эл, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, местный житель, ранее работавший в оперативном подразделении по борьбе с экономическими преступлениями полиции и знавший всю систему организации азартных игр, привлек трех своих знакомых для создания сети интернет-казино в девяти помещениях города Йошкар-Олы и одно – в городе Звенигово. С апреля 2018 по январь 2019 года в результате незаконной организации и проведения азартных игр участники организованной группы получили свыше 7,5 миллиона рублей.