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РИА Новости

Посол Израиля заявил о проработке переговоров с Россией и США по Сирии

15:16 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между секретарями совбезов России, Израиля и США по Сирии прорабатываются, ясность может появиться после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил журналистам израильский посол в Москве Гарри Корен.
Ранее Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В начале сентября Нетаньяху также заявил, что предпринимаются попытки организовать еще одну трехстороннюю встречу Израиль-РФ-США в Иерусалиме.
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"Такая встреча стоит в повестке дня, мы прорабатываем ее. Надеемся, что она пройдёт чем раньше, тем лучше. Могу только намекнуть, что это зависит от встречи руководства, предполагается, что они ее обсудят", - сказал он журналистам.
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат в июне впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.
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