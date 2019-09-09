Посол Израиля заявил о проработке переговоров с Россией и США по Сирии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между секретарями совбезов России, Израиля и США по Сирии прорабатываются, ясность может появиться после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил журналистам израильский посол в Москве Гарри Корен.

Ранее Нетаньяху заявил, что в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В начале сентября Нетаньяху также заявил, что предпринимаются попытки организовать еще одну трехстороннюю встречу Израиль-РФ-США в Иерусалиме.

"Такая встреча стоит в повестке дня, мы прорабатываем ее. Надеемся, что она пройдёт чем раньше, тем лучше. Могу только намекнуть, что это зависит от встречи руководства, предполагается, что они ее обсудят", - сказал он журналистам.