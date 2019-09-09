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РИА Новости

Трамп назвал своих конкурентов на выборах президента "тремя балбесами"

15:16 09.09.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих конкурентов на республиканских праймериз перед президентскими выборами 2020 года.
Бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд в воскресенье стал третьим кандидатом от Республиканской партии, завившим о своем намерении составить конкуренцию Трампу в борьбе за президентское кресло. Первым в феврале этого года подобное намерение высказал бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд, вторым в августе стал бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш.

"Теперь, мужайтесь, он (Сэнфорд - ред.) вернулся и баллотируется на пост президента США. Три балбеса (Сэнфорд, Уэлд и Уолш, отсылка к американскому трио артистов водевиля 20 века - ред.), эти жуткие неудачники... попытают счастье!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.
В настоящее время борьбу за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии США продолжают еще около 20 человек, лидером среди которых уже несколько месяцев остается бывший вице-президент Джо Байден. Если ситуация не изменится по итогам предварительных партийных выборов, которые пройдут в феврале-июне 2020 года, то именно Байден будет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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