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РИА Новости

Текслер назовет сенатора от Челябинской области после инаугурации

15:16 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Текслер . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что объявит имя сенатора после инаугурации.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Текслер набрал 69,31% голосов избирателей. Явка в регионе на выборах губернатора составила 45,14%.
Ранее Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации – это председатель заксобрания региона, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Мякуш в понедельник заявил журналистам, что не получал предложения от Текслера стать сенатором.
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Как сообщал Текслер, ориентировочно инаугурация должна состояться 20 сентября. "После инаугурации я объявлю о фигуре сенатора. Это будет уже скоро", - сказал Текслер журналистам.
Что касается даты инаугурации, то здесь, по его словам, есть определенные юридические аспекты. "Я рассчитываю на 20 сентября", - подтвердил Текслер.
Комментируя прошедшие выборы, он уточнил, что жители неравнодушны, они хотят перемен, видят необходимость прийти и проголосовать за будущее. Выборы в регионе, на его взгляд, были "честными, прозрачными, легитимными".
Как сообщил на заседании в понедельник председатель облизбиркома Сергей Обертас, выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. "Считать избранным на должность губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича, который получил поддержку 813,8 тысячи голосов избирателей, что составляет 69,31%, то есть более 50% принявших участие в голосовании", - сказал он.
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