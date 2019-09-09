Текслер назовет сенатора от Челябинской области после инаугурации

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что объявит имя сенатора после инаугурации.

После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Текслер набрал 69,31% голосов избирателей. Явка в регионе на выборах губернатора составила 45,14%.

Ранее Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации – это председатель заксобрания региона, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Мякуш в понедельник заявил журналистам, что не получал предложения от Текслера стать сенатором.

Как сообщал Текслер, ориентировочно инаугурация должна состояться 20 сентября. "После инаугурации я объявлю о фигуре сенатора. Это будет уже скоро", - сказал Текслер журналистам.

Что касается даты инаугурации, то здесь, по его словам, есть определенные юридические аспекты. "Я рассчитываю на 20 сентября", - подтвердил Текслер.

Комментируя прошедшие выборы, он уточнил, что жители неравнодушны, они хотят перемен, видят необходимость прийти и проголосовать за будущее. Выборы в регионе, на его взгляд, были "честными, прозрачными, легитимными".