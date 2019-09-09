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РИА Новости
Культура

Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

15:13 09.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБелорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире украинского шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины.

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо".

Сергеем Пархоменко
Он добавил, что на Украине он повстречал девушку, которая стала матерью его детей. Кроме того, там живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.
Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.
Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".
Паспорт. Архивное фото
14 декабря 2016, 13:18РИА Новости
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Популярные комментарии
Это скорее тот который пел про черный бумер. Теперь будет петь про желто-блакидный запорожец))))
9 сентября, 15:25
Руслан Мурадов
13301002
Только видимо и хватило на Бумер?☝️
9 сентября, 15:37
AAApag Apag
1071002
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