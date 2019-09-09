Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире украинского шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины.
"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо".
Он добавил, что на Украине он повстречал девушку, которая стала матерью его детей. Кроме того, там живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.
Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.
Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".
14 декабря 2016, 13:18РИА НовостиНовые русские: звезды, получившие и претендующие на российские паспортаУходящий год подарил России еще одну звезду мировой величины: российский паспорт получил американский актер Стивен Сигал. Его примеру может последовать итальянка Орнелла Мути, которая, по данным СМИ, собирается переехать в Москву.