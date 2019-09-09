Рейтинги: "Аэрофлот" стал в августе самой пунктуальной авиакомпанией Европы

По данным службы FlightStats, которая действует в составе холдинга Cirium – глобального поставщика аналитики по индустрии путешествий, в августе текущего года Аэрофлот выполнил в соответствии с расписанием 89,5% всех своих магистральных рейсов. В рейтинге On-Time Performance Airlines, который регулярно составляет агентство OAG, Аэрофлот в августе также оказался первым среди европейских "тяжеловесов" с практически тем же результатом – 89,0% рейсов точно по расписанию. Это значительно лучше результата за июль, который составил 86,7%, отметили в авиакомпании.