Рейтинги: "Аэрофлот" стал в августе самой пунктуальной авиакомпанией Европы

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аэрофлот по итогам августа 2019 года занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди крупнейших авиаперевозчиков Европы согласно рейтингам британских аналитических служб FlightStats и OAG, сообщает пресс-служба компании.
По данным службы FlightStats, которая действует в составе холдинга Cirium – глобального поставщика аналитики по индустрии путешествий, в августе текущего года Аэрофлот выполнил в соответствии с расписанием 89,5% всех своих магистральных рейсов. В рейтинге On-Time Performance Airlines, который регулярно составляет агентство OAG, Аэрофлот в августе также оказался первым среди европейских "тяжеловесов" с практически тем же результатом – 89,0% рейсов точно по расписанию. Это значительно лучше результата за июль, который составил 86,7%, отметили в авиакомпании.
Кроме того, в рейтинге OAG ведущий российский авиаперевозчик остается одним из самых пунктуальных среди крупнейших авиакомпаний мира по общему числу выполненных рейсов. Ранее OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".