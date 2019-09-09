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РИА Новости
Культура

Кристен Стюарт получит премию кинофестиваля в Цюрихе

16:42 09.09.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкАктриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Кристен Стюарт вручат премию "Золотой глаз" на Международном кинофестивале в Цюрихе, где покажут ее последнюю работу "Сиберг", сообщает Variety.
Первый показ фильма, в котором она сыграла роль американской актрисы эпохи "новой волны", состоялся в Венеции. На швейцарскую премьеру приедут режиссер картины Бенедикт Эндрюс и сама Стюарт.
Основатели фестиваля Карл Споэрри и Надя Шильдкнехт, подчеркнули, что она "могла бы сниматься в фильмах-блокбастерах после "Сумерек", но умудряется балансировать между мейнстримом и артхаусом. Своим смелым прочтением роли Джин Сиберг, она еще раз доказала, что ее можно назвать одной из самых разносторонних актрис нашего поколения".
Кристен сыграла в картинах "Белоснежка и охотник" и "На дороге" (экранизация романа Джона Керуака). Фильм "Ангелы Чарли" с ее участием выходит в России 14 ноября, а "Под водой", где она играет ученого на исследовательской станции, - в начале 2020 года.
Ранее награду "Золотой глаз" получали Джейк Джилленхол и Эндрю Гарфилд. Фестиваль в Цюрихе пройдет с 26 сентября по 6 октября, его жюри возглавит Оливер Стоун.
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