Кристен Стюарт получит премию кинофестиваля в Цюрихе

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Кристен Стюарт вручат премию "Золотой глаз" на Международном кинофестивале в Цюрихе, где покажут ее последнюю работу "Сиберг", . Кристен Стюарт вручат премию "Золотой глаз" на Международном кинофестивале в Цюрихе, где покажут ее последнюю работу "Сиберг", сообщает Variety.

Первый показ фильма, в котором она сыграла роль американской актрисы эпохи "новой волны", состоялся в Венеции. На швейцарскую премьеру приедут режиссер картины Бенедикт Эндрюс и сама Стюарт.

Основатели фестиваля Карл Споэрри и Надя Шильдкнехт, подчеркнули, что она "могла бы сниматься в фильмах-блокбастерах после "Сумерек", но умудряется балансировать между мейнстримом и артхаусом. Своим смелым прочтением роли Джин Сиберг, она еще раз доказала, что ее можно назвать одной из самых разносторонних актрис нашего поколения".

Кристен сыграла в картинах "Белоснежка и охотник" и "На дороге" (экранизация романа Джона Керуака). Фильм "Ангелы Чарли" с ее участием выходит в России 14 ноября, а "Под водой", где она играет ученого на исследовательской станции, - в начале 2020 года.