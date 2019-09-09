В Лондоне рассказали о разногласиях между Британией и Ирландией по Brexit

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Разногласия между Британией и Ирландией в связанных с Brexit вопросах остаются, однако стороны по итогам переговоров премьеров двух стран смогли прийти к общему мнению по ряду позиций, сообщила канцелярия британского правительства.

В понедельник главы правительств двух стран Борис Джонсон и Лео Варадкар провели переговоры, на которых обсудили предстоящий выход Британии из ЕС. Главным вызывающим споры вопросом, связанным с Brexit, остается введение особого погранично-таможенного режима на границе между Британией и Ирландией. Ранее Джонсон предложил убрать упоминание о таком режиме из соглашения с ЕС, Германия дала Британии 30 дней на урегулирование разногласий по этому вопросу.

"У премьер-министров этим утром состоялась позитивная и конструктивная встреча. Это была важная и своевременная возможность для лидеров выстроить отношения и понять позиции друг друга… Они отметили, что дискуссия находится на начальной стадии, найдены общие точки соприкосновения, однако в некоторых сферах все еще остаются значительные разногласия", - говорится в сообщении.

Утром премьеры более получаса общались за завтраком, после чего провели переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

"Британия и Ирландия привержены соблюдению положений соглашения между Великобританией и ЕС и отмечают, что переговорный процесс (по изменению содержания документа) проходит в формате рабочей группы в Брюсселе. Премьеры договорились о новой встрече в ближайшем будущем", - сообщила канцелярия.