В Лондоне рассказали о разногласиях между Британией и Ирландией по Brexit

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Разногласия между Британией и Ирландией в связанных с Brexit вопросах остаются, однако стороны по итогам переговоров премьеров двух стран смогли прийти к общему мнению по ряду позиций, сообщила канцелярия британского правительства.
В понедельник главы правительств двух стран Борис Джонсон и Лео Варадкар провели переговоры, на которых обсудили предстоящий выход Британии из ЕС. Главным вызывающим споры вопросом, связанным с Brexit, остается введение особого погранично-таможенного режима на границе между Британией и Ирландией. Ранее Джонсон предложил убрать упоминание о таком режиме из соглашения с ЕС, Германия дала Британии 30 дней на урегулирование разногласий по этому вопросу.
6 сентября, 20:19Сказано в эфире"Есть опасения за будущее". Политолог о развитии ситуации с BrexitБританский парламент пытается обязать премьера Бориса Джонсона отсрочить выход страны из ЕС. В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев назвал возможные издержки и приобретения Британии в спорах по Brexit.
"У премьер-министров этим утром состоялась позитивная и конструктивная встреча. Это была важная и своевременная возможность для лидеров выстроить отношения и понять позиции друг друга… Они отметили, что дискуссия находится на начальной стадии, найдены общие точки соприкосновения, однако в некоторых сферах все еще остаются значительные разногласия", - говорится в сообщении.
Утром премьеры более получаса общались за завтраком, после чего провели переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.
"Британия и Ирландия привержены соблюдению положений соглашения между Великобританией и ЕС и отмечают, что переговорный процесс (по изменению содержания документа) проходит в формате рабочей группы в Брюсселе. Премьеры договорились о новой встрече в ближайшем будущем", - сообщила канцелярия.
Британия должна выйти из ЕС 31 октября, однако на прошлой неделе парламент Соединенного Королевства принял закон, обязывающий правительство просить об отсрочке Brexit в случае, если текст соглашения с Евросоюзом не будет согласован и утвержден до 19 октября.
6 сентября, 19:16АкцентыВ тренде – Британский совет моды против жесткого BrexitБританский совет моды опасается за будущее индустрии. Там уверены, что если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, то потери будут исчисляться миллионами, а таможенные пошлины не позволят национальным брендам эффективно конкурировать на рынке.