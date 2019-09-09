Во "ВКонтакте" запустили новый ресурс прослушивания аудиокниг Biblio

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В социальной сеть "ВКонтакте" запустили новый стриминговый ресурс прослушивания аудиокниг Biblio, сообщила пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Теперь пользователи самой популярной соцсети России получили доступ к одному из обширнейших каталогов произведений в аудиоформате. В библиотеке Biblio представлены только лицензионные аудиокниги, озвученные профессиональными чтецами. В каталоге сервиса можно найти аудиокниги от издательства "Бомбора", от Первой редакции издательства "Эксмо", аудиобестселлеры и новинки департамента издательства АСТ "Аудиокнига", - говорится в сообщении.

В Biblio представлены не только аудиоверсии печатных изданий, но и оригинальный аудиоконтент, лекции и семинары ведущих экспертов, в ближайшее время станут доступны новые лекции авторов нон-фикшн - бестселлеров.

"Запуск Biblio – значимый шаг вперед, причем речь здесь идет не только о нашей издательской группе и рынке в целом, но и о приоритетных для развития страны процессах популяризации чтения. Во-первых, платформа "ВКонтакте" позволит нам привлечь к прослушиванию книг новую перспективную (в том числе и не читающую) аудиторию... Мы с большим оптимизмом рассматриваем запуск Biblio, в каталоге сервиса уже представлено более 2000 аудиокниг нашего холдинга, и, уверен, их количество будет только расти", – цитирует пресс-служба президента "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.