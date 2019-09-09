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РИА Новости

Во "ВКонтакте" запустили новый ресурс прослушивания аудиокниг Biblio

15:05 09.09.2019 (обновлено: 16:04 09.09.2019)
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© Fotolia / Olesia BilkeiРебенок в наушниках
Ребенок в наушниках
© Fotolia / Olesia Bilkei
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В социальной сеть "ВКонтакте" запустили новый стриминговый ресурс прослушивания аудиокниг Biblio, сообщила пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Теперь пользователи самой популярной соцсети России получили доступ к одному из обширнейших каталогов произведений в аудиоформате. В библиотеке Biblio представлены только лицензионные аудиокниги, озвученные профессиональными чтецами. В каталоге сервиса можно найти аудиокниги от издательства "Бомбора", от Первой редакции издательства "Эксмо", аудиобестселлеры и новинки департамента издательства АСТ "Аудиокнига", - говорится в сообщении.
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В Biblio представлены не только аудиоверсии печатных изданий, но и оригинальный аудиоконтент, лекции и семинары ведущих экспертов, в ближайшее время станут доступны новые лекции авторов нон-фикшн - бестселлеров.
"Запуск Biblio – значимый шаг вперед, причем речь здесь идет не только о нашей издательской группе и рынке в целом, но и о приоритетных для развития страны процессах популяризации чтения. Во-первых, платформа "ВКонтакте" позволит нам привлечь к прослушиванию книг новую перспективную (в том числе и не читающую) аудиторию... Мы с большим оптимизмом рассматриваем запуск Biblio, в каталоге сервиса уже представлено более 2000 аудиокниг нашего холдинга, и, уверен, их количество будет только расти", – цитирует пресс-служба президента "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.
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Исполнительный директор Biblio Илья Коротихин отметил, что запуск нового сервиса, "с одной стороны, позволит пользователям соцсети получать легальный аудиоконтент с самыми востребованными книгами, а с другой стороны, в перспективе, поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг в соцсети".
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ЭксмоВКонтактеРоссияТехнологии
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