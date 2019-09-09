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РИА Новости

ЕР выступила за принятие закона, разрешающего силовикам сбивать дроны

15:05 09.09.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев назвал крайне важным для обеспечения безопасности граждан принятие внесенного законопроекта, разрешающего силовым органам сбивать дроны-нарушители.
Документ, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Как говорил журналистам один из авторов инициативы Александр Хинштейн, проект будет доработан в части пресечения нелегального использования беспилотников в воде. Летом депутаты Госдумы вместе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли обновленную версию законопроекта.
"Митинги, которыми отмечалось прошедшее бурное лето, выявили необходимость еще одного важного закона - "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" в части предотвращения использования беспилотных судов в противоправных целях. Вы знаете, что беспилотники становятся все более доступными и популярными - их запускают, и не всегда понятно, с какой целью летит тот или иной беспилотник. В данном случае предоставляется право соответствующим силовым ведомствам при необходимости обезвреживать данные беспилотники различными способами, вплоть до их уничтожения, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, тех или иных инфраструктурных объектов. Это крайне важные вещи", - заявил Исаев.
Как уточнили в пресс-службе фракции, законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в среду, 11 сентября.
Дрон на закате солнца
28 августа, 18:49РИА Новости
Россия законодательно готовится к появлению беспилотников на дорогах
1520008
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Василий ПискаревАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияФСБ РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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