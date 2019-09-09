ЕР выступила за принятие закона, разрешающего силовикам сбивать дроны

"Митинги, которыми отмечалось прошедшее бурное лето, выявили необходимость еще одного важного закона - "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации" в части предотвращения использования беспилотных судов в противоправных целях. Вы знаете, что беспилотники становятся все более доступными и популярными - их запускают, и не всегда понятно, с какой целью летит тот или иной беспилотник. В данном случае предоставляется право соответствующим силовым ведомствам при необходимости обезвреживать данные беспилотники различными способами, вплоть до их уничтожения, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, тех или иных инфраструктурных объектов. Это крайне важные вещи", - заявил Исаев.