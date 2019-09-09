Затрагивающие российский долг санкции не вызвали значительные продажи ОФЗ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Санкции США, затрагивающие российский долг, не привели к значительным продажам облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами, говорится в обзоре Банка России рисков финансовых рынков.

"Санкции не привели к значительным продажам ОФЗ нерезидентами: по данным НРД, в августе объем вложений нерезидентов уменьшился всего на 18 миллиардов рублей", - говорится в документе.

Также и влияние на доходность ОФЗ публикации 1 августа информации о санкциях в отношении российских еврооблигаций было кратковременным: в первый день после объявления санкций доходности повысились на 8 базисных пунктов, однако затем начали снижаться и по состоянию на 30 августа находятся на 18 базисных пунктов ниже досанкционного уровня по состоянию на 1 августа, говорится в обзоре.

"Участники рынка предполагали возможность дальнейшего улучшения долгосрочных кредитных рейтингов России, поэтому появление 9 августа новости о повышении международным рейтинговым агентством Fitch рейтинга России практически не отразилось на уровне кривой доходностей ОФЗ", - также отметили в ЦБ.

Объем вложений нерезидентов в российские еврооблигации не изменился несмотря на введение Минфином США запрета на участие американских инвесторов в первичных размещениях суверенных нерублевых облигаций, сообщил ЦБ. "За август 2019 года доля нерезидентов выросла на 0,3 процентных пункта, до 54,5%, а объем вложений на конец месяца составил 22,4 миллиарда долларов США", - говорится в обзоре.