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РИА Новости

Затрагивающие российский долг санкции не вызвали значительные продажи ОФЗ

15:03 09.09.2019 (обновлено: 15:15 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа облигаций федерального займа частным
Продажа облигаций федерального займа частным
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продажа облигаций федерального займа частным. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Санкции США, затрагивающие российский долг, не привели к значительным продажам облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами, говорится в обзоре Банка России рисков финансовых рынков.
"Санкции не привели к значительным продажам ОФЗ нерезидентами: по данным НРД, в августе объем вложений нерезидентов уменьшился всего на 18 миллиардов рублей", - говорится в документе.
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Также и влияние на доходность ОФЗ публикации 1 августа информации о санкциях в отношении российских еврооблигаций было кратковременным: в первый день после объявления санкций доходности повысились на 8 базисных пунктов, однако затем начали снижаться и по состоянию на 30 августа находятся на 18 базисных пунктов ниже досанкционного уровня по состоянию на 1 августа, говорится в обзоре.
"Участники рынка предполагали возможность дальнейшего улучшения долгосрочных кредитных рейтингов России, поэтому появление 9 августа новости о повышении международным рейтинговым агентством Fitch рейтинга России практически не отразилось на уровне кривой доходностей ОФЗ", - также отметили в ЦБ.
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Объем вложений нерезидентов в российские еврооблигации не изменился несмотря на введение Минфином США запрета на участие американских инвесторов в первичных размещениях суверенных нерублевых облигаций, сообщил ЦБ. "За август 2019 года доля нерезидентов выросла на 0,3 процентных пункта, до 54,5%, а объем вложений на конец месяца составил 22,4 миллиарда долларов США", - говорится в обзоре.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступил в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
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