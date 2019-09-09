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РИА Новости

Медведев поздравил премьера Таджикистана с Днем независимости республики

14:59 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Корольков/POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
© РИА Новости / Александр Корольков/POOL
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу из Таджикистана Кохира Расулзода с национальным праздником – Днем независимости, отметив тесные связи между двумя странами, сообщает пресс-служба кабмина.
"Россию и Таджикистан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам двух стран", - говорится в телеграмме.
День независимости Таджикистана отмечается 9 сентября.
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