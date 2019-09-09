Медведев поздравил премьера Таджикистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу из Таджикистана Кохира Расулзода с национальным праздником – Днем независимости, отметив тесные связи между двумя странами, сообщает пресс-служба кабмина.

"Россию и Таджикистан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам двух стран", - говорится в телеграмме.