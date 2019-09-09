В Тульской области шесть человек госпитализировали после ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Медики госпитализировали шестерых пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области, еще трое будут лечиться амбулаторно, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
ДТП произошло в 11.20 мcк на 83-м километре трассы "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань". Столкнулись микроавтобус "Ford Transit", следовавший по маршруту "Алешня-Тула", и автомобиль Chevrolet Cruze". Сообщалось о 10 пострадавших.
"По уточненным данным, пострадавших девять человек. Шестеро из них госпитализированы", - сообщил Ярцев. По его словам, еще трое направлены на амбулаторное лечение.