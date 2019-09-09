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РИА Новости

В Тульской области шесть человек госпитализировали после ДТП

14:56 09.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Тульской областиСотрудники МЧС РФ на месте ДТП на 82-м км автодороги "Тула-Калуга" с участием автомобилей Форд Транзит и Шевроле Круз
Сотрудники МЧС РФ на месте ДТП на 82-м км автодороги Тула-Калуга с участием автомобилей Форд Транзит и Шевроле Круз
© Фото : ГУ МЧС РФ по Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Медики госпитализировали шестерых пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области, еще трое будут лечиться амбулаторно, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
ДТП произошло в 11.20 мcк на 83-м километре трассы "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань". Столкнулись микроавтобус "Ford Transit", следовавший по маршруту "Алешня-Тула", и автомобиль Chevrolet Cruze". Сообщалось о 10 пострадавших.
"По уточненным данным, пострадавших девять человек. Шестеро из них госпитализированы", - сообщил Ярцев. По его словам, еще трое направлены на амбулаторное лечение.
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