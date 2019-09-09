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РИА Новости

Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"

14:56 09.09.2019 (обновлено: 16:49 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ХИМКИ (Московская область), 9 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя попытку проникновения на одно из предприятий госкорпорации, сравнил это с терактом в Беслане в 2004 году.
Он отметил, что это "пощечина системе безопасности".

"Если блогер проник, бог с ним, ничего страшного, — его посмотрят и отпустят, а если появится диверсионная группа? <…> Недавно только пережили события, воспоминания о 1, 2, 3 сентября 2004 года. Я там был эти три дня, в отличие от многих, и готовился к передаче (в обмен. — Прим. ред.) на заложников", — сказал Рогозин.

Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября порядка 50 человек попытались проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в Интернет. Всего за выходные дни задержали 17 человек.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
14:01Радио
"Много интересного". Рогозин рассказал об инциденте на объекте "Роскосмоса"
Как отметил Рогозин, у задержанных нашли "много чего интересного", в том числе гражданство. Глава госкорпорации предположил, что происшествием заинтересуется не только полиция.
По его словам, на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей.
В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.
Он пояснил, что службу безопасности поощрили.
"Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное", — заключил глава госкорпорации.
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РоскосмосДмитрий РогозинМосковская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Лезть на режимный обьект- можно и срок получить за такое любопытство
9 сентября, 15:06
gen12345
4000003
Сажать, сажать
9 сентября, 15:34
Михаил !!!
2410006
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