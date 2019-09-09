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РИА Новости

Зеленский посетит США 23 сентября

14:55 09.09.2019 (обновлено: 14:58 09.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Генассамблея ООН проведет 23 сентября заседание высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 августа, 22:30РИА Новости
Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой
"Как вы знаете, у нас есть приглашение, оно даже в письменном виде, с приглашением посетить не просто США. Вы знаете, что в США мы едем 23 сентября. Но и посетить Вашингтон для встречи с президентом и правительством США. Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем, я думаю, в ближайшее время вы узнаете о конкретных датах, согласованных с американской стороной", — заявил Пристайко на брифинге, который транслировался на сайте украинского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп планировал провести встречу с Зеленским в Варшаве, однако позднее он отменил свой визит в Польшу.
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6 сентября, 08:00РИА Новости
Ракета для Киева. Чем США решили вооружить Украину
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