Зеленский посетит США 23 сентября

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Генассамблея ООН проведет 23 сентября заседание высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения.
"Как вы знаете, у нас есть приглашение, оно даже в письменном виде, с приглашением посетить не просто США. Вы знаете, что в США мы едем 23 сентября. Но и посетить Вашингтон для встречи с президентом и правительством США. Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем, я думаю, в ближайшее время вы узнаете о конкретных датах, согласованных с американской стороной", — заявил Пристайко на брифинге, который транслировался на сайте украинского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп планировал провести встречу с Зеленским в Варшаве, однако позднее он отменил свой визит в Польшу.
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