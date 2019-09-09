В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что журналисты Russia Today свободно работают на территории его страны, а доступ им никуда не запрещен.
"Я думаю, что журналисты RT свободно работают на территории Франции, им никуда не запрещен доступ. И совет радиовещания сказал, что были некоторые нарушения, но Франция выступает за свободу слова, она была одной из стран, выступивших с инициативой по защите журналистов совместно с работой "Репортеров без границ". Может быть, можно совместно с Россией продолжать работать в рамках данной декларации и применить в отношении журналистов России", - заявил французский министр на пресс-конференции по итогам российско-французских консультаций в формате "2+2".
"Поздравляю RT, что вас назвали журналистами сегодня", - отметил на это глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.