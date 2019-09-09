В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что журналисты Russia Today свободно работают на территории его страны, а доступ им никуда не запрещен.

"Я думаю, что журналисты RT свободно работают на территории Франции, им никуда не запрещен доступ. И совет радиовещания сказал, что были некоторые нарушения, но Франция выступает за свободу слова, она была одной из стран, выступивших с инициативой по защите журналистов совместно с работой "Репортеров без границ". Может быть, можно совместно с Россией продолжать работать в рамках данной декларации и применить в отношении журналистов России", - заявил французский министр на пресс-конференции по итогам российско-французских консультаций в формате "2+2".

"Поздравляю RT, что вас назвали журналистами сегодня", - отметил на это глава МИД РФ Сергей Лавров.