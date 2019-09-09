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РИА Новости
Медиавойны

В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT

14:53 09.09.2019 (обновлено: 15:43 09.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что журналисты Russia Today свободно работают на территории его страны, а доступ им никуда не запрещен.
"Я думаю, что журналисты RT свободно работают на территории Франции, им никуда не запрещен доступ. И совет радиовещания сказал, что были некоторые нарушения, но Франция выступает за свободу слова, она была одной из стран, выступивших с инициативой по защите журналистов совместно с работой "Репортеров без границ". Может быть, можно совместно с Россией продолжать работать в рамках данной декларации и применить в отношении журналистов России", - заявил французский министр на пресс-конференции по итогам российско-французских консультаций в формате "2+2".
"Поздравляю RT, что вас назвали журналистами сегодня", - отметил на это глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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17 июля, 09:41РИА Новости
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МедиавойныЖан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровМИД РФЕвропейский парламентМоскваРоссияСШАSputnikМИД Франции‎ФранцияВ мире
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