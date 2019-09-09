Рогозин рассказал, почему решил переименовать корабль "Федерация"

ХИМКИ (Московская область), 9 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, почему решил переименовать космический корабль "Федерация" в "Орла".

"Вы когда-нибудь видели корабль с названием "Федерация"? Корабли бывают "Бесстрашный", "Отчаянный", "Стремительный". Либо взять старые называния, которые были при Петре (Первом) или его батюшке. "Орел" это первый корабль, где появился триколор. Первый военный парусный корабль европейского типа", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Кораблями на флоте называются боевые морские средства, а небоевые - судами.

"Это не значит, что он (корабль - Прим. ред.) военные задачи решает, просто названия должны быть патриотические. Космос должен рассказывать об истории страны, названия должны быть связаны с историей страны, ее географией. Не должно быть случайных названий", - отметил Рогозин.

Он привел пример названий ракет "Союз" "Протон", "Зенит", космических кораблей "Союз", "Восток", "Восход". "То есть ничего общего", - отметил Рогозин.

Он пояснил, что все разработки в СССР велись разными конструкторскими бюро. Поэтому, по его словам, введение нового глоссария для названия ракетно-космической техники ведет к созданию единой технической политики в отрасли.