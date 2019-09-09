Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:49Z
https://ria.ru/20190909/1558492234.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155537/14/1555371482_0:395:2939:2048_1036x0_80_0_0_8061c43bb388500a4b5342911185af6e.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал, почему решил переименовать корабль "Федерация"

14:49 09.09.2019
916
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ХИМКИ (Московская область), 9 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, почему решил переименовать космический корабль "Федерация" в "Орла".
"Вы когда-нибудь видели корабль с названием "Федерация"? Корабли бывают "Бесстрашный", "Отчаянный", "Стремительный". Либо взять старые называния, которые были при Петре (Первом) или его батюшке. "Орел" это первый корабль, где появился триколор. Первый военный парусный корабль европейского типа", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
6 сентября, 18:23РИА Новости
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
Кораблями на флоте называются боевые морские средства, а небоевые - судами.
"Это не значит, что он (корабль - Прим. ред.) военные задачи решает, просто названия должны быть патриотические. Космос должен рассказывать об истории страны, названия должны быть связаны с историей страны, ее географией. Не должно быть случайных названий", - отметил Рогозин.
Он привел пример названий ракет "Союз" "Протон", "Зенит", космических кораблей "Союз", "Восток", "Восход". "То есть ничего общего", - отметил Рогозин.
Макеты российский ракет-носителей
13:06РИА Новости
Летные испытания корабля "Орел" планируют завершить к 2028 году
Он пояснил, что все разработки в СССР велись разными конструкторскими бюро. Поэтому, по его словам, введение нового глоссария для названия ракетно-космической техники ведет к созданию единой технической политики в отрасли.
"Это типологизация - наведение порядка в голове. Имя дает порядок", - сказал глава Роскосмоса.
1832025
Обсудить 3
Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния