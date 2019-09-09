Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:01Z
https://ria.ru/20190909/1558492167.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/69/1558386996_0:0:2807:1580_1036x0_80_0_0_3ac8e06e372a8374a4337d5af13f5dfe.jpg
РИА Новости

СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

14:48 09.09.2019 (обновлено: 15:01 09.09.2019)
855
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября", - сказала собеседница агентства.
Бахыту Каробалаеву грозит до 12 лет колонии по обвинению в разбое с незаконным проникновением в жилище, отметила Царева.
Инцидент произошел в ночь на пятницу: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".
Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет. Просить ее она не намерена и сейчас, "не вижу смысла".
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 21:33РИА Новости
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
920022
Обсудить 2
Элла ПамфиловаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево
РИА
Новости
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну
Луна
Россия и Китай обсудят совместное освоение Луны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кировской области мужчина напал с ножом на полицейского
Саркофаг на выставке в Луксоре
В Луксоре показали саркофаг египетской царицы, жившей 3,2 тысяч лет назад
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния