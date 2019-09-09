СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября", - сказала собеседница агентства.

Бахыту Каробалаеву грозит до 12 лет колонии по обвинению в разбое с незаконным проникновением в жилище, отметила Царева.

Инцидент произошел в ночь на пятницу: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".