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РИА Новости

Конте пообещал смягчить риторику в новом правительстве Италии

14:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 9 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавивший правительство страны во второй раз, обещать начать новый сезон реформ, который будет сопровождаться смягчением риторики и прекращением разногласий среди новой коалиции.
"Мы хотим оставить за спиной гром бесполезных заявлений и воинственные и напыщенные высказывания. Я и мои министры берем на себя торжественное обязательство заботиться о словах и прибегать к более уважительной лексике. Мы будем терпимы с точки зрения слов, взвешивая их ради понимания. Язык этого правительства будет умеренным. Мы понимаем, что высокомерие наших заявлений не станет оценкой наших действий", - заявил он, выступая в палате депутатов парламента.
По его словам, нынешний "политический проект знаменует начало нового сезона реформ, который, мы надеемся, будет успешным". Итальянским властям, подчеркнул Конте, необходима "строгость и сдержанность, чтобы граждане страны снова в них поверили".
Позднее в понедельник нижняя палата итальянского парламента проголосует за доверие новому правительству Конте. Во вторник аналогичное голосование пройдет в Сенате.
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"Эта программа не является списком разнородных предложений или суммой различных политических позиций, поддерживающих эту инициативу. Это синтез программ, которые обрисовывает Италию будущего, проект правительства, базирующегося на крепком политическом плане", - сказал он.
В своем выступлении Конте пообещал, что "Италия будет играть в ведущую роль в стадии обновления и перезапуска ЕС", а одним из первых проектов его правительства станет принятие нового бюджета, который бы позволил избежать повышения НДС и снизить другие налоги.
Кроме того, в повестке нового правительства остается вопрос о сокращении парламентариев, за которым последует изменение системы голосования, заявил премьер.
Новый Совет министров во главе с Конте на минувшей неделе сформировали прежние противники - "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. С появлением правительства Италия вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в правящую коалицию с "Движением".
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Джузеппе КонтеФормирование правительства ИталииИталияВ мире
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