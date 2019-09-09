Конте пообещал смягчить риторику в новом правительстве Италии

РИМ, 9 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавивший правительство страны во второй раз, обещать начать новый сезон реформ, который будет сопровождаться смягчением риторики и прекращением разногласий среди новой коалиции.
"Мы хотим оставить за спиной гром бесполезных заявлений и воинственные и напыщенные высказывания. Я и мои министры берем на себя торжественное обязательство заботиться о словах и прибегать к более уважительной лексике. Мы будем терпимы с точки зрения слов, взвешивая их ради понимания. Язык этого правительства будет умеренным. Мы понимаем, что высокомерие наших заявлений не станет оценкой наших действий", - заявил он, выступая в палате депутатов парламента.
По его словам, нынешний "политический проект знаменует начало нового сезона реформ, который, мы надеемся, будет успешным". Итальянским властям, подчеркнул Конте, необходима "строгость и сдержанность, чтобы граждане страны снова в них поверили".
Позднее в понедельник нижняя палата итальянского парламента проголосует за доверие новому правительству Конте. Во вторник аналогичное голосование пройдет в Сенате.
4 сентября, 16:36РИА НовостиКонте сформировал новое правительство Италии
"Эта программа не является списком разнородных предложений или суммой различных политических позиций, поддерживающих эту инициативу. Это синтез программ, которые обрисовывает Италию будущего, проект правительства, базирующегося на крепком политическом плане", - сказал он.
В своем выступлении Конте пообещал, что "Италия будет играть в ведущую роль в стадии обновления и перезапуска ЕС", а одним из первых проектов его правительства станет принятие нового бюджета, который бы позволил избежать повышения НДС и снизить другие налоги.
Кроме того, в повестке нового правительства остается вопрос о сокращении парламентариев, за которым последует изменение системы голосования, заявил премьер.
Новый Совет министров во главе с Конте на минувшей неделе сформировали прежние противники - "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. С появлением правительства Италия вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в правящую коалицию с "Движением".