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РИА Новости

Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%

14:47 09.09.2019 (обновлено: 15:34 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал Владимиру Путину о газовых контрактах с Украиной, а также связанной с этим ускоренной закачкой газа в хранилища перед зимним сезоном, следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля.
Миллер напомнил, что до конца года "Газпром" намерен закачать в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.
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"Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", - сообщил Миллер.
"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - рассказал глава "Газпрома"
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"Нужно содержать их, платить за это", - отметил президент.
Миллер согласился, добавив, что это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя. "Потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - подчеркнул глава газового холдинга.
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Алексей МиллерГазпромВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаЭкономика
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