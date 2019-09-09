Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал Владимиру Путину о газовых контрактах с Украиной, а также связанной с этим ускоренной закачкой газа в хранилища перед зимним сезоном, следует из стенограммы встречи, опубликованной на Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал Владимиру Путину о газовых контрактах с Украиной, а также связанной с этим ускоренной закачкой газа в хранилища перед зимним сезоном, следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Миллер напомнил, что до конца года "Газпром" намерен закачать в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

"Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", - сообщил Миллер.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", - рассказал глава "Газпрома"

"Нужно содержать их, платить за это", - отметил президент.