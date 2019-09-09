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РИА Новости

Минтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы

14:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы в РФ за год снизилась на 0,5 месяца, ситуация на рынке труда остается стабильной, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодежи – с 5,2 до 4,4 месяца.
Согласно сообщению, в целом ситуация на рынке труда в первом полугодии 2019 года остается стабильной. За этот период в качестве безработных зарегистрировано 885,4 тысячи граждан, что на 18,7% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
"Увеличение количества безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, во многом связано с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия составляет 8 тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста – 11 280 рублей", - добавляется в сообщении.
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В Минтруде отметили, что достаточное количество вакансий и реализация ряда мероприятий позволили сохранить тренд на снижение уровня общей безработицы и сохранение уровня регистрируемой безработицы.
Как добавляется в сообщении, регионами-лидерами по качеству и доступности госуслуг в области содействия занятости населения стали Красноярский край, Липецкая и Сахалинская области.
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