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РИА Новости
Новости Подмосковья

Выпускники из Подмосковья проголосуют за формат единого выпускного

14:43 09.09.2019 (обновлено: 14:44 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыпускники средних школ фотографируются после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске.
Выпускники средних школ фотографируются после празднования последнего звонка на Михайловской набережной в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Выпускники одиннадцатых классов образовательных учреждений Московской области смогут самостоятельно проголосовать за формат проведения единого выпускного вечера , сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
"На "Школьном портале" Московской области, учащиеся одиннадцатых классов всех образовательных учреждений региона смогут проголосовать за проведение единого выпускного вечера в конце учебного года", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.
По словам Забраловой, в единый выпускной планируется праздничная программа с участием популярных исполнителей.
"Мы проводили единый выпускной вечер "Взлетай!" в 2017 году и услышали много положительных отзывов от наших выпускников. Каждый одиннадцатиклассник путем голосования сможет дать нам обратную связь, хотел бы он присутствовать на таком мероприятии в конце этого учебного года", - добавила Забралова.
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