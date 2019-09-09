Выпускники из Подмосковья проголосуют за формат единого выпускного

"На "Школьном портале" Московской области, учащиеся одиннадцатых классов всех образовательных учреждений региона смогут проголосовать за проведение единого выпускного вечера в конце учебного года", - цитирует пресс-служба министра образования региона Ольгу Забралову.

"Мы проводили единый выпускной вечер "Взлетай!" в 2017 году и услышали много положительных отзывов от наших выпускников. Каждый одиннадцатиклассник путем голосования сможет дать нам обратную связь, хотел бы он присутствовать на таком мероприятии в конце этого учебного года", - добавила Забралова.