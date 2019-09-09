Оператор "Дружбы" хочет прописать в договоре санкции за нарушения прокачки

МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белорусское ОАО "Гомельтранснефть Дружба", выступающее оператором магистрального нефтепровода "Дружба" на юге Белоруссии, инициирует изменение договора с "Транснефтью", в частности, предлагает предусмотреть в нем штрафные санкции за нарушение утвержденного графика и объемов транспортировки нефти, заявил генеральный директор предприятия Олег Борисенко.

Он заявил в интервью журналу " Вестник Белнефтехима ", которое опубликовано в понедельник на его сайте, что к такому выводу на предприятии пришли после ситуации с загрязнением нефтепровода некачественной нефтью и вынужденной приостановкой транзита.

"В договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам. Сегодня ПАО "Транснефть" может изменять график поставок в одностороннем порядке. Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф", - сказал Борисенко.

Он подчеркнул, что именно на таких условиях российский оператор строит свои отношения с производителями нефти: они заказывают определенные объемы транспортировки и сдают нефть по определенному графику. "В случае нарушения объемов и сроков производители несут штрафные санкции в размере оплаты транспортировки", - подчеркнул Борисенко.

Гендиректор предприятия также отметил, что раньше не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию, однако ситуация с загрязненной хлоридами нефтью показала, что такое возможно. "Мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке", - отметил он.

Борисенко подчеркнул, что "выводы сделаны, они легли в основу проектов регламента и договора по взаимодействию с нашими российскими партнерами". Он добавил, что если раньше взаимоотношения строились на доверии, и на протяжении десятилетий эта практика не давала сбоев, то теперь на предприятии будут придерживаться принципа "доверяй, но проверяй".

"Поэтому на ЛПДС "Мозырь" все испытания по органическим хлоридам переведены в разряд приемо-сдаточных, то есть отныне они проводятся не раз в десять дней, а ежесуточно для всех партий нефти. На НПС "Гомель" с 1 августа введено дополнительное рабочее место испытательной лаборатории... Отбор проб осуществляется на границе Республики Беларусь", - рассказал он. Также белорусская сторона намерена внести изменения в регламент взаимодействия с брянской "Дружбой", предусмотрев право и обязанность остановки транспортировки в случае выхода параметров качества нефти за пределы ГОСТа. Кроме того, предприятие готово при одобрении концерном "Белнефтехим" приступить к строительству узлов учета с современными системами измерения количества и качества нефти на границе как с Россией, так и с Польшей.