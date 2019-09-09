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РИА Новости
Культура

Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова "Атом солнца"

14:58 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фестиваль "Атом солнца" планируется проводить раз в два года. В его первом сезоне примут участие пять театров, рассказал на пресс-конференции в понедельник художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
"Мы, его ученики, задумали эту историю в прошлом сезоне. Это наш первый фестиваль, мы надеемся, что он будет регулярным, хотим проводить его раз в два года, чтобы обновлялся репертуар театров", — сказал Машков.
Он отметил, что в первом сезоне участие в мероприятии примут МХТ имени Чехова, Театр на Таганке, Губернский театр, Театр Наций и Театр Олега Табакова.
В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор". Фестиваль завершится постановкой "Рассказы Шукшина" в Театре Наций.
"Нас ждет много открытий, мастер-классы — поговорим о том, что же такое метод Табакова, какова была его цель", — заключил Машков. Круглый стол, посвященный этой теме, состоится в декабре.
Фестиваль "Атом Солнца" пройдет с 15 сентября по декабрь 2019 года в Москве.
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