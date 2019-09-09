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РИА Новости

В Дубае 15 школьников пострадали в ДТП с автобусом и автоцистерной

14:38 09.09.2019
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© Flickr / Peter Dowley Полиция Дубая
Полиция Дубая
© Flickr / Peter Dowley
Полиция Дубая. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с автоцистерной в Дубае, 15 школьников и двое сопровождавших взрослых пострадали, сообщает издание The National.
Инцидент произошёл в первой половине дня в понедельник на участке автотрассы Business Bay Crossing.
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Травмы пассажиров оцениваются как лёгкие, водители обоих транспортных средств получили травмы средней тяжести.
По сообщению полиции, все пострадавшие доставлены в госпиталь.
Подробности ДТП не сообщаются. Автобус перевозил детей из международной школы Дубая, входящей в сеть Gems Education.
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