В Дубае 15 школьников пострадали в ДТП с автобусом и автоцистерной

ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с автоцистерной в Дубае, 15 школьников и двое сопровождавших взрослых пострадали, сообщает издание The National.
Инцидент произошёл в первой половине дня в понедельник на участке автотрассы Business Bay Crossing.
Травмы пассажиров оцениваются как лёгкие, водители обоих транспортных средств получили травмы средней тяжести.
По сообщению полиции, все пострадавшие доставлены в госпиталь.
Подробности ДТП не сообщаются. Автобус перевозил детей из международной школы Дубая, входящей в сеть Gems Education.