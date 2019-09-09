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РИА Новости

Россия и Китай обсудят совместное освоение Луны

14:38 09.09.2019
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛуна
Луна
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в ходе планирующегося визита в Россию будет обсуждать в том числе и совместное освоение Луны, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Роскосмоса.
Ранее замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию, РФ и Китай подпишут ряд соглашений в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли. Ранее МИД КНР сообщил, что Ли Кэцян 16-18 сентября совершит официальный визит в Россию и примет участие в 24-й регулярной встрече глав правительства РФ и КНР.
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История исследования Луны
"В рамках предстоящего визита планируется поднять вопрос российско-китайского сотрудничества в области исследования Луны", - сказал представитель госкорпорации.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце августа сообщал, что Россия готова поставлять Китаю ракетные двигатели в обмен на микроэлектронику. Он также рассказывал, что в начале следующего года ждет китайскую делегацию на космодроме Восточный. Ранее также сообщалось о возможном сотрудничестве России и Китая при создании сверхтяжелой ракеты, необходимой для пилотируемых лунных миссий.
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