Россия и Китай обсудят совместное освоение Луны

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в ходе планирующегося визита в Россию будет обсуждать в том числе и совместное освоение Луны, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Роскосмоса.

Ранее замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию, РФ и Китай подпишут ряд соглашений в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли. Ранее МИД КНР сообщил, что Ли Кэцян 16-18 сентября совершит официальный визит в Россию и примет участие в 24-й регулярной встрече глав правительства РФ и КНР.

"В рамках предстоящего визита планируется поднять вопрос российско-китайского сотрудничества в области исследования Луны", - сказал представитель госкорпорации.