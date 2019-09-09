В Луксоре показали саркофаг египетской царицы, жившей 3,2 тысяч лет назад

Саркофаг несколько дней назад впервые с момента обнаружения покинул гробницу KV13 в Долине Царей и был перевезен в музей Луксора, где будет теперь находиться постоянно. Известно, что похоронена царица Таусерт была в другой гробнице - KV14, считающейся самой глубокой в Долине Царей, однако ее разграблили, а саркофаг позднее повторно "использовал" для себя другой фараон - из гробницы KV13. Где находится мумия Таусерт, доподлинно неизвестно. Некоторые ученые предполагают, что ею может являться мумия неизвестной женщины из гробницы KV35.