В Луксоре показали саркофаг египетской царицы, жившей 3,2 тысяч лет назад

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Розовый гранитный саркофаг древнеегипетской женщины-фараона Таусерт, правившей примерно в 1188-1186 годах до нашей эры, впервые показали в музее города Луксор на юге Египта, сообщили в министерстве по делам памятников древности страны.
Саркофаг несколько дней назад впервые с момента обнаружения покинул гробницу KV13 в Долине Царей и был перевезен в музей Луксора, где будет теперь находиться постоянно. Известно, что похоронена царица Таусерт была в другой гробнице - KV14, считающейся самой глубокой в Долине Царей, однако ее разграблили, а саркофаг позднее повторно "использовал" для себя другой фараон - из гробницы KV13. Где находится мумия Таусерт, доподлинно неизвестно. Некоторые ученые предполагают, что ею может являться мумия неизвестной женщины из гробницы KV35.
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Усыпальница царицы Таурсет, которая стала последним правителем XIX династии, выполнена из розового гранита, имеет размеры 280 сантиметров в длину, 120 – в ширину и 150 – в высоту. Весит саркофаг шесть тонн. Он богато украшен резьбой.
Все последние годы саркофаг находился в Долине Царей в гробнице, посещение которой закрыто для публики.