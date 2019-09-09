Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Накануне Катамдзе в эфире украинского телеканала "1+1" заявила, что любит своих слушателей из России, несмотря на отмену концерта в Москве.
"Недолгой была разлука. Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьешь, крайне недальновидно", — написала Канделаки в Telegram.
Телеведущая добавила, что у нее есть много знакомых артистов, которые понимают, что их творчество призвано объединять, а не разъединять людей.
Канделаки также выразила уверенность в нормализации отношений между Россией и Грузией в будущем.
"Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", — резюмировала телеведущая.
Ранее Катамадзе отменила запланированный на март следующего года концерт в Москве. На фоне критики со стороны грузинской общественности она заявила, что выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси.
Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация во главе с президентом МАП депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 задержали.