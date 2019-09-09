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РИА Новости
Культура

Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

14:35 09.09.2019 (обновлено: 17:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Накануне Катамдзе в эфире украинского телеканала "1+1" заявила, что любит своих слушателей из России, несмотря на отмену концерта в Москве.
"Недолгой была разлука. Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьешь, крайне недальновидно", — написала Канделаки в Telegram.
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Телеведущая добавила, что у нее есть много знакомых артистов, которые понимают, что их творчество призвано объединять, а не разъединять людей.
Канделаки также выразила уверенность в нормализации отношений между Россией и Грузией в будущем.
"Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", — резюмировала телеведущая.
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Ранее Катамадзе отменила запланированный на март следующего года концерт в Москве. На фоне критики со стороны грузинской общественности она заявила, что выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси.
Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация во главе с президентом МАП депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 задержали.
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КультураШоу-бизнесТина КанделакиНино КатамадзеРоссияГрузияВ мире
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