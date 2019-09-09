Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.

Накануне Катамдзе в эфире украинского телеканала "1+1" заявила, что любит своих слушателей из России, несмотря на отмену концерта в Москве.

"Недолгой была разлука. Очевидно, что музыкальный рынок для артистов из Грузии и Украины находится в России. Так что плевать в колодец, из которого пьешь, крайне недальновидно", — написала Канделаки в Telegram.

Телеведущая добавила, что у нее есть много знакомых артистов, которые понимают, что их творчество призвано объединять, а не разъединять людей.

Канделаки также выразила уверенность в нормализации отношений между Россией и Грузией в будущем.

"Громкие политические заявления еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", — резюмировала телеведущая.

Ранее Катамадзе отменила запланированный на март следующего года концерт в Москве. На фоне критики со стороны грузинской общественности она заявила, что выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси.