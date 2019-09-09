Плавучий атомный блок "Академик Ломоносов" досрочно прибыл на Чукотку

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" досрочно прибыл на место своей работы на Чукотке, сообщила в понедельник пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"Девятого сентября 2019 года плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", отправленный 23 августа 2019 года из города Мурманска в сопровождении ледокола "Диксон" и двух буксиров, с опережением графика подошел к городу Певеку Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. Ранее прибытие энергоблока на Чукотку ожидалось во второй половине сентября.

Всего с начала буксировки от причала в Мурманске до Певека судном было пройдено 2640 миль (4888 километров), отмечает "Росэнергоатом".

"В настоящее время ПЭБ находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от береговой черты. Представители ПЭБа совместно с капитаном порта Певек приступили к разработке плана швартовки плавэнергоблока у мол-причала. На самом ПЭБе продолжаются работы по проверке узлов и механизмов после длинного перехода", - указывается в пресс-релизе.

По словам директора дирекции "Росэнергоатома" по сооружению и эксплуатации плавучих атомных электростанций (ПАТЭС) Виталия Трутнева, в процессе перегона "плавэнергоблок показал себя хорошо и лишний раз продемонстрировал свои исключительные мореходные качества".

"В настоящий момент мы вместе с администрацией порта готовим план швартовки. Из-за особенностей порта и нового мол-причала, а также из-за больших размеров энергоблока, задача представляется непростой. Нужно предусмотреть все мелочи. В ближайшие дни план будет подготовлен, и до конца недели ПЭБ встанет на свое постоянное место базирования", - пояснил Трутнев, слова которого цитируются в сообщении.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.