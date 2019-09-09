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РИА Новости
Ядерные технологии

Плавучий атомный блок "Академик Ломоносов" досрочно прибыл на Чукотку

14:34 09.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов"
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов
© РИА Новости / Павел Львов
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Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" досрочно прибыл на место своей работы на Чукотке, сообщила в понедельник пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
"Девятого сентября 2019 года плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", отправленный 23 августа 2019 года из города Мурманска в сопровождении ледокола "Диксон" и двух буксиров, с опережением графика подошел к городу Певеку Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. Ранее прибытие энергоблока на Чукотку ожидалось во второй половине сентября.
Всего с начала буксировки от причала в Мурманске до Певека судном было пройдено 2640 миль (4888 километров), отмечает "Росэнергоатом".
"В настоящее время ПЭБ находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от береговой черты. Представители ПЭБа совместно с капитаном порта Певек приступили к разработке плана швартовки плавэнергоблока у мол-причала. На самом ПЭБе продолжаются работы по проверке узлов и механизмов после длинного перехода", - указывается в пресс-релизе.
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По словам директора дирекции "Росэнергоатома" по сооружению и эксплуатации плавучих атомных электростанций (ПАТЭС) Виталия Трутнева, в процессе перегона "плавэнергоблок показал себя хорошо и лишний раз продемонстрировал свои исключительные мореходные качества".
"В настоящий момент мы вместе с администрацией порта готовим план швартовки. Из-за особенностей порта и нового мол-причала, а также из-за больших размеров энергоблока, задача представляется непростой. Нужно предусмотреть все мелочи. В ближайшие дни план будет подготовлен, и до конца недели ПЭБ встанет на свое постоянное место базирования", - пояснил Трутнев, слова которого цитируются в сообщении.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
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Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.
После прибытия в Певек и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, "забрав" этот титул у Билибинской АЭС. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в городе Билибино.
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