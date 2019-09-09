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РИА Новости

Госдума обсудит поправки к проекту о возврате курилок в аэропорты

14:29 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Госдума планирует на этой неделе обсудить поправки ко второму чтению в законопроект о возвращении курилок в аэропорты, сказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
"У нас подготовлены соответствующие поправки, и я думаю, что уже на этой неделе они будут внесены и обсуждены", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о ходе подготовки проекта ко второму чтению.
Парламентарий не уточнил сути поправок, сказав только, что они "будут интересными".
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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