Госдума обсудит поправки к проекту о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Госдума планирует на этой неделе обсудить поправки ко второму чтению в законопроект о возвращении курилок в аэропорты, сказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.

"У нас подготовлены соответствующие поправки, и я думаю, что уже на этой неделе они будут внесены и обсуждены", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о ходе подготовки проекта ко второму чтению.

Парламентарий не уточнил сути поправок, сказав только, что они "будут интересными".