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РИА Новости

Медведев пошутил о хорошей погоде в России, которую приходится "ловить"

14:28 09.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил насчет хорошей погоды в РФ, отметив, что ее приходится "ловить".
"Спасибо большое, что вы приехали в РФ, в Петербург, где сейчас стоит прекрасная погода. Надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить", - сказал он на встрече.
Медведев в понедельник приехал в Петербург на открытие Менделеевского съезда. Также он встретился с приехавшими нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ.
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