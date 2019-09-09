Медведев пошутил о хорошей погоде в России, которую приходится "ловить"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил насчет хорошей погоды в РФ, отметив, что ее приходится "ловить".
"Спасибо большое, что вы приехали в РФ, в Петербург, где сейчас стоит прекрасная погода. Надеюсь, она никого не разочарует, потому что в России хорошую погоду нужно ловить", - сказал он на встрече.
Медведев в понедельник приехал в Петербург на открытие Менделеевского съезда. Также он встретился с приехавшими нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ.
6 сентября, 12:10РИА НовостиПутин пошутил про тещу