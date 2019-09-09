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РИА Новости

В Омске директора гимназии уволили после конфликта с матерью ученика

14:26 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет в школе. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на главу Омска Оксану Фадину.
В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а его мать обратилась в суд с требованием к гимназии компенсировать затраты на лечение сына. В августе 2019 года стало известно о том, что полиция по анонимному заявлению некоего родительского комитета проверяет на экстремизм слова Граф в Facebook, где она рассказала о происходящем в школе. Женщина связывает это с местью ей со стороны администрации гимназии.
Наталья Граф
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"Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии №62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным. После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову", - привели в пресс-службе слова мэра Омска.
Фадина отмечает, что Дюкова – педагог с большим стажем, неплохой администратор и гимназия находится на хорошем счету, однако, по ее словам, "учитель должен слышать и чувствовать родителей", пытающихся защитить своего ребенка.
"И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так", - считает градоначальник.
Фадина сообщила, что для того, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, она дала поручение директору городского департамента образования Ларисе Ефимовой создать совет по этике, в который будут приглашены руководители школ, ветераны педагогического труда, психологи, специалисты института развития образования. Совет будет принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку действиям школьных администраций.
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