В Омске директора гимназии уволили после конфликта с матерью ученика

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на главу Омска Оксану Фадину.

В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а его мать обратилась в суд с требованием к гимназии компенсировать затраты на лечение сына. В августе 2019 года стало известно о том, что полиция по анонимному заявлению некоего родительского комитета проверяет на экстремизм слова Граф в Facebook, где она рассказала о происходящем в школе. Женщина связывает это с местью ей со стороны администрации гимназии.

"Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии №62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным. После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову", - привели в пресс-службе слова мэра Омска.

Фадина отмечает, что Дюкова – педагог с большим стажем, неплохой администратор и гимназия находится на хорошем счету, однако, по ее словам, "учитель должен слышать и чувствовать родителей", пытающихся защитить своего ребенка.

"И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так", - считает градоначальник.