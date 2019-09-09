Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок с Ямала газа на Китай через Монголию.

Миллер на встрече с президентом, стенограмма которой размещена на сайте Кремля, отметил, что "Газпром" рассматривает возможность поставок газа в КНР по западному маршруту и по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

"В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию", - сказал Путин.

"Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить", - подытожил президент.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.