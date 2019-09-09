Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок с Ямала газа на Китай через Монголию.
Миллер на встрече с президентом, стенограмма которой размещена на сайте Кремля, отметил, что "Газпром" рассматривает возможность поставок газа в КНР по западному маршруту и по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.
"В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию", - сказал Путин.
"Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить", - подытожил президент.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.
Через год компании подписали еще одно соглашение о поставках газа в Китай - по западному маршруту, предусматривающему создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. В конце декабря 2017 года "Газпром" подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока.
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