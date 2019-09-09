На МКАД грузовик сбил двух дорожных рабочих

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля Hyundai сбил двух рабочих на МКАД, один из них погиб, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Согласно данным, водитель грузового автомобиля Hyundai наехал на мужчин, проводивших дорожные работы на проезжей части МКАД. Мужчины были госпитализированы, но один из них скончался.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что водитель грузовика арестован.