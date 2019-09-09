Исаев прокомментировал отказ DW участвовать в заседании комиссии Госдумы

"Вы знаете, что, к сожалению, телерадиокомпания Deutsche Welle проигнорировала наше приглашение... Выводы свои комиссия сделает в любом случае, в любом случае облечет их в конце концов, если на то будет воля палаты, в решение Государственной Думы, в наше конкретное обращение к исполнительной власти РФ", - сказал Исаев, который входит в состав комиссии, по итогам заседания президиума фракции.