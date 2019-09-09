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РИА Новости

Исаев прокомментировал отказ DW участвовать в заседании комиссии Госдумы

14:20 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Исаев
Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отказ руководства телерадиокомпании Deutsche Welle участвовать в заседании комиссии Думы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ говорит, что принципы демократии для них - только слова, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Вы знаете, что, к сожалению, телерадиокомпания Deutsche Welle проигнорировала наше приглашение... Выводы свои комиссия сделает в любом случае, в любом случае облечет их в конце концов, если на то будет воля палаты, в решение Государственной Думы, в наше конкретное обращение к исполнительной власти РФ", - сказал Исаев, который входит в состав комиссии, по итогам заседания президиума фракции.
По его словам, комиссия ГД предоставила руководству Deutsche Welle возможность изложить свою позицию.
В здании Государственной Думы РФ в Москве
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"Отказываясь от приглашения комиссии, эти структуры демонстрируют, что принципы демократии и открытости являются для них только словами. Мы же в данном случае пригласили поговорить. Отказ от разговора никому никогда ничего хорошего не приносил", - сказал парламентарий.
Руководство телерадиокомпании отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна на запрос Госдумы. Хоффманн также пригласил главу комиссии ГД Василия Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса". Пискарев от этого предложения отказался, заявив, что диалог необходимо вести на российской территории.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
4 сентября, 12:34Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал отказ DW участвовать в расследовании Госдумы Руководители DW отказались от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству во внутренние дела РФ. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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