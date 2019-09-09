Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:12Z
https://ria.ru/20190909/1558489968.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/85/1551718593_0:89:2768:1646_1036x0_80_0_0_2e1c38d728fe9d61408079ff665ebb73.jpg
РИА Новости

В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты

14:12 09.09.2019
3751
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение единых минимальных розничных цен (МинРЦ) на сигареты не отразится на средней стоимости пачки, сообщила РИА Новости директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.
В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.
Производство сигарет. Архивное фото
20 апреля 2018, 04:08РИА Новости
Исследование: российский рынок нелегальных сигарет продолжает быстро расти
"Мы поддерживаем введение минимальной розничной цены для сигарет. На наш взгляд, она должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки. Введение МинРЦ не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты", - сказала в свою очередь Гуськова.
По ее словам, основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов. В 2019 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 1,89 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за тысячу штук. С 1 января 2020 года акциз вырастет до 1,966 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тысячи рублей за тысячу штук).
Сигарета в пепельнице. Архивное фото
19 апреля 2018, 19:37РИА Новости
Ученые выяснили, насколько курение увеличивает риск инсульта
Собеседник агентства отметила, что введение минимальных цен - хороший шаг в борьбе с нелегальной продукцией. Она указала, что МинРЦ станет в первую очередь индикатором легальности и позволит потребителю и ритейлеру сразу определить, легальная это продукция или нет.
"Более того, МинРЦ сразу покажет, работает ли ритейлер в правовом поле или нет. Сегодня вопрос нелегальной торговли стоит особенно остро: по данным Kantar, доля продаж нелегальных сигарет в России составляет 10,3%, по итогам первого квартала 2019 года. Таким образом, государство может потерять более 70 миллиардов рублей налогов только в этом году", - заключила Гуськова.
Сигарета. Архивное фото
26 января 2018, 03:40РИА Новости
Исследователи рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день
126201372
Обсудить 39
Сергей КатасоновГосдума РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Курение - это сублимация сосательного рефлекса для снятия стресса. Для того чтобы снизить количество курильщиков нужно подменить принадлежность сигареты как атрибута снятия депрессии на атрибут проведения торжества. Если в кино и по тв показывать курящих людей только по праздникам, то потребление снизиться в разы.
9 сентября, 14:51
Пьянству Бой
60911015
Очень благодарен нашему правительству за их заботу о моем здоровье, что они намеренно пытаются меня оградить рублем от пагубной привычки. Но у меня возникает 2 вопроса: 1. Если я не смогу бросить курить и не смогу позволить купить себе сертифицированные сигареты и начну курить самокртуки, выращивать самостоятельно табак, то как это скажется на моем здоровье? А на бюджете? Одно радует, что заботятся обо мне - о гражданине и никаких корыстных умыслов нет в этом! Слава нашему правительству! Спасибо, что заботитесь о народе и улучшаете нашу жизнь!
9 сентября, 14:38
Диванный эксперт
341605111
Рекомендуем
Продажа сигарет
В JTI прокомментировали инициативу о минимальной цене на сигареты
РИА
Новости
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
Лента новостейМолния