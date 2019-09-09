В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение единых минимальных розничных цен (МинРЦ) на сигареты не отразится на средней стоимости пачки, сообщила РИА Новости директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.

В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.

"Мы поддерживаем введение минимальной розничной цены для сигарет. На наш взгляд, она должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки. Введение МинРЦ не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты", - сказала в свою очередь Гуськова.

По ее словам, основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов. В 2019 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 1,89 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за тысячу штук. С 1 января 2020 года акциз вырастет до 1,966 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тысячи рублей за тысячу штук).

Собеседник агентства отметила, что введение минимальных цен - хороший шаг в борьбе с нелегальной продукцией. Она указала, что МинРЦ станет в первую очередь индикатором легальности и позволит потребителю и ритейлеру сразу определить, легальная это продукция или нет.