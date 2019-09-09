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РИА Новости

Глава МИД Израиля прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану

14:11 09.09.2019
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© Фото : пресс-служба министерства разведки и транспорта ИзраиляИсраэль Кац
Исраэль Кац
© Фото : пресс-служба министерства разведки и транспорта Израиля
Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в свете последних выводов экспертов МАГАТЭ о том, что Иран нарушил ядерное соглашение, правительства Франции, Великобритании и Германии и другие партнеры должны объявить об отмене соглашения и присоединиться к санкциям США против Ирана.
Об этом глава израильского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.
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"История показывает, что уступки тиранам приводят к насилию, а не к миру. Мир должен объединиться против Ирана в интересах ядерной безопасности из-за поддержки этим государством регионального и глобального террора", - подчеркнул Кац.
В понедельник эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Иран ввел в строй центрифуги нового поколения, что позволит исламской республике увеличить запасы обогащенного урана до уровня, превышающего разрешенный Венскими соглашениями 2015 года. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на заявление официального представителя организации.
Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный в 2015 году между США, Россией, КНР, Великобританией, Францией, Германией и Ираном, предусматривал постепенное снятие международных санкций с Ирана в обмен на сворачивание иранской ядерной программы. В 2019 году, после того, как по решению президента Дональда Трампа США вернулись к односторонним санкциям против Ирана, будущее Венских соглашений оказалось под угрозой.
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Исраэль КацМАГАТЭМИД Израиля‎ИранИзраильВ мире
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