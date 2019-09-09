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РИА Новости

Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков

14:09 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле традиционно не комментируют решения российских судов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о шести приговорах, вынесенных после несанкционированных акций в Москве.
Один из журналистов поднял тему приговоров и отметил, что "расследования и суды прошли в беспрецедентно сжатые сроки". Он спросил, как в Кремле могут оценить сами приговоры и сроки рассмотрения дел.
"Мы традиционно не комментируем, и не можем, и не будем комментировать решения наших судов. Не будем это делать и на этот раз", - ответил Песков.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
В прошлый вторник Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Следствие трактовало один из постов блогера в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он заявляет, что его слова вырвали из контекста.
За нападение на силовиков во время несанкционированной акции 27 июля Евгений Коваленко получил на прошлой неделе в среду 3,5 года колонии, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены к трем годам, Данила Беглец – к двум.
В четверг Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию общего режима программиста Константина Котова за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Его задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы.
Слышали новость? Вынесены первые приговоры участникам беспорядков в Москве
3 сентября, 20:07
1711038
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