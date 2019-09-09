Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле традиционно не комментируют решения российских судов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о шести приговорах, вынесенных после несанкционированных акций в Москве.

Один из журналистов поднял тему приговоров и отметил, что "расследования и суды прошли в беспрецедентно сжатые сроки". Он спросил, как в Кремле могут оценить сами приговоры и сроки рассмотрения дел.

"Мы традиционно не комментируем, и не можем, и не будем комментировать решения наших судов. Не будем это делать и на этот раз", - ответил Песков.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

В прошлый вторник Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Следствие трактовало один из постов блогера в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он заявляет, что его слова вырвали из контекста.

За нападение на силовиков во время несанкционированной акции 27 июля Евгений Коваленко получил на прошлой неделе в среду 3,5 года колонии, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков приговорены к трем годам, Данила Беглец – к двум.

В четверг Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию общего режима программиста Константина Котова за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Его задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы.