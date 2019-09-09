Конституционный суд получил обращение Рады о сокращении числа депутатов

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Конституционный суд Украины получил обращение Верховной рады, в котором депутаты просят оценить соответствие Основному закону законопроект о сокращении числа депутатов и проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведении парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.

"В Конституционный суд Украины поступили конституционные обращения Верховной рады Украины о предоставлении заключения… о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 76, 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Всего Конституционный суд получил обращения по семи законопроектам, в частности о соответствии конституции законопроекта о полномочиях президента Украины по назначению в НАБУ, законопроекта о внесении изменений в конституцию в части лишения депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование, а также законопроекта о праве народа на законодательную инициативу.