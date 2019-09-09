Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:09Z
https://ria.ru/20190909/1558489730.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149964/00/1499640067_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_0d6bb41c6631b96db04a006cde8fec1c.jpg
РИА Новости

Конституционный суд получил обращение Рады о сокращении числа депутатов

14:09 09.09.2019
155
© РИА НовостиКонституционный суд Украины
Конституционный суд Украины
© РИА Новости
Конституционный суд Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Конституционный суд Украины получил обращение Верховной рады, в котором депутаты просят оценить соответствие Основному закону законопроект о сокращении числа депутатов и проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, проведении парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.
Руслан Рябошапка
10:58РИА Новости
Рябошапка намерен просить Раду привлечь к ответственности ряд депутатов
"В Конституционный суд Украины поступили конституционные обращения Верховной рады Украины о предоставлении заключения… о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 76, 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Всего Конституционный суд получил обращения по семи законопроектам, в частности о соответствии конституции законопроекта о полномочиях президента Украины по назначению в НАБУ, законопроекта о внесении изменений в конституцию в части лишения депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование, а также законопроекта о праве народа на законодательную инициативу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
08:00РИА Новости
Украина рада. Новые министры хотят продать землю и отдать власть народу
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
200000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКонституционный суд УкраиныВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об эффективных шагах по разрешению конфликта в Донбассе
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Руслан Рябошапка
Рябошапка намерен просить Раду привлечь к ответственности ряд депутатов
Лента
новостей
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Франция хочет провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время
Председатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
В Крыму прокомментировали обвинения Киева в организации выборов
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
В Лондоне рассказали о разногласиях между Британией и Ирландией по Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский посетит США 23 сентября
Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
Немецкий политик оценил шансы властей Украины установить мир в Донбассе
Антон Шипулин
Шипулин не будет переезжать в Москву после победы на довыборах в Госдуму
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский полетел одним спецбортом с освобожденными по просьбе Москальковой
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции
Андрей Исаев
Исаев прокомментировал отказ DW участвовать в заседании комиссии Госдумы
Последствия обстрела
Генпрокуратура ДНР квалифицировала артобстрел села как теракт
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния