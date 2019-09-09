Евросоюз выделил 5,6 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции

"ЕС продолжает выполнять обязательства в рамках заявления ЕС-Турция... Через Фонд для беженцев в Турции было выделено 5,6 миллиарда (евро - ред.) средств Евросоюза из 6 (миллиардов - ред.) для беженцев в Турции", - сказал представитель ЕК, добавив, что оставшиеся деньги должны быть выделены "в течение короткого времени".