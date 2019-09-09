В Грузии приступило к работе новое правительство

ТБИЛИСИ, 9 сен – РИА Новости. Правительство Грузии во главе с премьер Георгием Гахарией приступило к выполнению служебных обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Гахария ранее занимал пост главы МВД и был одним из самых популярных министров, однако после разгона спецназом антироссийских акций в июне в Тбилиси, митингующие стали требовать его отставки с поста министра обороны. Тем не менее, парламент Грузии 8 сентября большинством голосов выразил вотум доверия Гахарии и его составу правительства.

"Премьер-министр Георгий Гахария и все министры приступили к работе",- сказали в ведомстве.

Гахария уже подписал указы о назначении министров. В новом составе правительства всего два изменения, оба в силовых ведомствах. Гахария представил на освободившийся пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, возглавлявшего Службу государственной безопасности Грузии, а должность министра обороны занял экс-премьер, политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.