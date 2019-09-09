В Крыму мужчину осудили за призывы к терроризму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крымчанин получил шесть лет колонии общего режима за призывы к джихаду и участие в террористической организации "Исламское государство"*, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.

Решение вынесено в понедельник. Задержание проводили в Крыму в июне прошлого года.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети "Интернет", на срок 3 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По версии органов предварительного расследования, крымчанин c помощью ноутбука через интернет разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах 39 текстовых сообщений, направленных на побуждение к "участию в джихаде, в международной террористической организации "Исламское государство"*, к совершению насильственных, в том числе террористических действий".

Осужденный в опубликованных материалах также призывал к признанию идеологии и практики насильственных действий запрещенной в России "ИГ"*, отмечается в материалах.

Кроме того, по данным суда, крымчанин незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по адресу своего проживания.