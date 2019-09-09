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РИА Новости

В Крыму мужчину осудили за призывы к терроризму

13:51 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крымчанин получил шесть лет колонии общего режима за призывы к джихаду и участие в террористической организации "Исламское государство"*, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.
Решение вынесено в понедельник. Задержание проводили в Крыму в июне прошлого года.
"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети "Интернет", на срок 3 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По версии органов предварительного расследования, крымчанин c помощью ноутбука через интернет разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах 39 текстовых сообщений, направленных на побуждение к "участию в джихаде, в международной террористической организации "Исламское государство"*, к совершению насильственных, в том числе террористических действий".
Осужденный в опубликованных материалах также призывал к признанию идеологии и практики насильственных действий запрещенной в России "ИГ"*, отмечается в материалах.
Кроме того, по данным суда, крымчанин незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по адресу своего проживания.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоСеверо-Кавказский окружной военный судКрымРоссияПроисшествия
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