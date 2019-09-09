ZALA AERO поставила в Перу несколько беспилотников

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Группа компаний ZALA AERO (входит в "Калашников") поставила заказчикам из Перу несколько комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Нескольким перуанским компаниям были поставлены комплексы с БЛА. Беспилотники уже приступили к коммерческой эксплуатации", - сказали в пресс-службе, добавив, что речь идет о комплексах ZALA 421-16E и ZALA 421-16E2.

Там уточнили, в частности, что беспилотными летательными аппаратами ZALA уже обследовано плато Наска в южной части Перу. "Расположенные на плато гигантские геометрические и фигурные геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото- и видеоматериал высокого разрешения, полученный с борта беспилотника, переданы заказчику", - пояснили в компании.

В пресс-службе также рассказали, что новое подразделение ZALA AERO в столице Перу приступило к работе с заказчиками по продвижению беспилотников на рынок Южной Америки.