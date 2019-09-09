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РИА Новости

ZALA AERO поставила в Перу несколько беспилотников

13:49 09.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Группа компаний ZALA AERO (входит в "Калашников") поставила заказчикам из Перу несколько комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Нескольким перуанским компаниям были поставлены комплексы с БЛА. Беспилотники уже приступили к коммерческой эксплуатации", - сказали в пресс-службе, добавив, что речь идет о комплексах ZALA 421-16E и ZALA 421-16E2.
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Там уточнили, в частности, что беспилотными летательными аппаратами ZALA уже обследовано плато Наска в южной части Перу. "Расположенные на плато гигантские геометрические и фигурные геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото- и видеоматериал высокого разрешения, полученный с борта беспилотника, переданы заказчику", - пояснили в компании.
В пресс-службе также рассказали, что новое подразделение ZALA AERO в столице Перу приступило к работе с заказчиками по продвижению беспилотников на рынок Южной Америки.
ZALA 421-16E предназначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток на удалении до 50 км с передачей видеоизображения в режиме реального времени. БЛА успешно решает задачи по обеспечению безопасности и контролю стратегически важных объектов, позволяет определять координаты цели и оперативно принимать решения по корректировке действий наземных служб.
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