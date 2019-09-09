Медведев прибыл в Петербург, где стартовал Менделеевский съезд по химии

Съезд стартовал в понедельник, 9 сентября, и продлится до 13 сентября. В его работе планируют принять участие более 3 тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов. Также в работе съезда примут участие представители российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических субстанций. В рамках мероприятия планируется обсудить механизмы взаимодействия химической науки и промышленности.