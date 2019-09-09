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РИА Новости

Медведев прибыл в Петербург, где стартовал Менделеевский съезд по химии

13:49 09.09.2019 (обновлено: 15:05 09.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково". 9 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. 9 сентября 2019
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Санкт-Петербург, где проходит Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.
Съезд стартовал в понедельник, 9 сентября, и продлится до 13 сентября. В его работе планируют принять участие более 3 тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов. Также в работе съезда примут участие представители российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических субстанций. В рамках мероприятия планируется обсудить механизмы взаимодействия химической науки и промышленности.
Медведев, как ожидается, в рамках визита в Петербург встретится с нобелевскими лауреатами, руководителями химических сообществ, председателями международных и российских научных организаций.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
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