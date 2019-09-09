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РИА Новости
Туризм

Россияне стали чаще посещать Индонезию

15:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкИндуистский храм Батукару
Индуистский храм Батукару
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. С января по июль 2019 года Индонезию посетили 89 тысяч россиян, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает офис по туризму Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia).
Самое популярный маршрут для путешественников из России - Бали, но многие туристы не ограничиваются посещением одного острова, а стараются увидеть как можно больше интересных мест поблизости - острова Гили, Нуса Пенида, Ломбок, восточную часть Явы.

"Джакарта прочно удерживает второе место среди популярных направлений Индонезии. Чаще всего столицу посещают с деловыми целями и с желанием ознакомиться с жизнью азиатского мегаполиса, посетить рестораны индонезийской кухни, отправиться на сафари, устроить шопинг, отдохнуть на райских островках Pulau Seribu", - прокомментировали ситуацию в VITO.

Там также отметили, что одно из любимых направлений европейских туристов — зеленые острова Батам и Бинтан - заинтересовали россиян совсем недавно. Но официальные данные уже подтвердили рост их числа в текущем году, это направление замыкает тройку самых популярных.
За первые семь месяцев года Индонезия приняла более девяти миллионов иностранных гостей, что превысило прошлогодний показатель на два с половиной процента. Больше всего туристов приехало из Малайзии, Китая, Сингапура и Австралии.
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