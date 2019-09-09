Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T13:45Z
https://ria.ru/20190909/1558488593.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/87/1558448768_0:53:3070:1780_1036x0_80_0_0_adc84d6cf31b02e5e9b8fdc4050ba850.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Французский наблюдатель оценил работу женщин на избирательных участках

13:45 09.09.2019
321
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Большая часть из тех, кто работал на избирательных участках на выборах в России, - женщины, что является положительной чертой, заявил Амери де Мотескье д'Артаньян, наблюдатель на выборах в Вологодской области из Франции, почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка.
"Во Франции большое внимание уделяется роли женщины в процессе проведения выборов. Вчера, к моему огромнейшему удовольствию, я отметил, что большую часть из тех, кто работал на избирательных участках, были женщины. Это очень положительная черта", - сказал д'Артаньян.
Единый день голосования, который включал в себя порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны, прошел в России в воскресенье, 8 сентября.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
011011
Обсудить 0
Единый день голосованияФранцияРоссияПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной
РИА
Новости
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
Итальянского эксперта поразила эффективность избирательной системы России
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 7 сентября 2019
Путин и Назарбаев обсудили на встрече двусторонние отношения
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Finnair
В Финляндии самолет Finnair экстренно сел в из-за смерти пассажира на борту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
Немецкий политик оценил шансы властей Украины установить мир в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху намерен в течение недели посетить Россию и встретиться с Путиным
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния