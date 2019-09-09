Французский наблюдатель оценил работу женщин на избирательных участках

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Большая часть из тех, кто работал на избирательных участках на выборах в России, - женщины, что является положительной чертой, заявил Амери де Мотескье д'Артаньян, наблюдатель на выборах в Вологодской области из Франции, почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка.

"Во Франции большое внимание уделяется роли женщины в процессе проведения выборов. Вчера, к моему огромнейшему удовольствию, я отметил, что большую часть из тех, кто работал на избирательных участках, были женщины. Это очень положительная черта", - сказал д'Артаньян.