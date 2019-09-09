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РИА Новости
Единый день голосования

Итальянского эксперта поразила эффективность избирательной системы России

13:41 09.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко сообщил, что поражен эффективностью избирательной системы РФ.
"Меня поразила та эффективность, с которой работает избирательная система в РФ. В прошлом году, когда я был в Москве, меня в первый раз поразили КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней - ред.) и камеры, которые были на каждом участке, эти технологии позволяют быстро узнать результаты голосования", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Тогда я думал, что достигнут максимум возможного, однако в этом году Россия продвинулась еще дальше. Были усовершенствования КОИБов и голосование с помощью интернет-ресурса", - отметил Бьянко, наблюдавший за выборами в РФ во второй раз.
Избиратель в единый день голосования
13:21Единый день голосования
В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. На выборах в Мосгордуму по всей столице 8 сентября открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Вчера, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияГосдума РФМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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