Итальянского эксперта поразила эффективность избирательной системы России

"Меня поразила та эффективность, с которой работает избирательная система в РФ. В прошлом году, когда я был в Москве, меня в первый раз поразили КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней - ред.) и камеры, которые были на каждом участке, эти технологии позволяют быстро узнать результаты голосования", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Тогда я думал, что достигнут максимум возможного, однако в этом году Россия продвинулась еще дальше. Были усовершенствования КОИБов и голосование с помощью интернет-ресурса", - отметил Бьянко, наблюдавший за выборами в РФ во второй раз.

Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. На выборах в Мосгордуму по всей столице 8 сентября открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.